Manu Ríos sobre Élite 4: “Patrick se mete en terrenos peligrosos, pero les gustará”

La cuarta temporada de Élite ya es un hecho. Los nuevos episodios de la exitosa producción española ya está disponible en el catálogo oficial de Netflix y la recargada dosis de drama llega con nuevos rostros a Las Encinas: Patrick, Mencía, Ari, Benjamín y Phillipe.

Mucho se habló de esta cuarta entrega y se han revelado distintos detalles en torno a la trama y sus personajes. En ese sentido, Cosmopolitan conversó con Manu Ríos -Patrick en la serie- en donde se sinceró acerca de cómo podrían tomar los fanáticos su incorporación a la trama y el significado que tendrá en la historia entre Omar y Ander.

“Quieren mucho a esta pareja e intentan protegerla. Patrick se mete en terrenos peligrosos, pero creo que les gustará y será divertido. Es una trama muy dinámica y que engancha. Espero que lo lleven bien y no romper muchos corazones de los fans por mi relación con ellos”.

Para todos aquellos que han visto los episodios del show, sabrán que cada minuto que pasa conduce a una situación de desenfreno y descontrol. En torno a ello, Ríos definió a esta cuarta entrega como “dinámica, entretenida, sexy”. Eso sí, “toca temas frívolos, pero también importantes”.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de Élite?

Pese a que no hay un anuncio oficial para su lanzamiento, se espera que la nueva tanda de capítulos podría llegar a principios de 2022. No obstante, se sabe que la quinta temporada ya está en producción. “Estamos poniendo toda la energía, pero no puedo decir nada. Se verá”, aseveró Ríos en la mencionada entrevista.

Por lo pronto, ha trascendido que dos nuevos actores llegarán al instituto de clase alta: Valentina Zenere (Soy Luna) y André Lamoglia (Juacas). Sin embargo, no se sabe aún a quiénes interpretarán en la ficción.