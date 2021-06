Élite 4: Danna Paola y la razón detrás de su salida de la serie de Netflix

El retorno a Las Encinas fue por la puerta grande. Netflix nos tuvo al filo del asiento con el lanzamiento de Historias breves, previo al arribo de la cuarta temporada de Élite, con las cuales nos dieron una intrigante —y reveladora— antesala.

El gran día fue el 18 de junio y la cuarta entrega de la exitosa producción española ya está disponible en el catálogo del streaming.

El póster de la cuarta temporada incluye nuevos rostros y revela los actores que regresan a la intrigante historia. Foto: Netflix

Tal como se había adelantado, hay algunos personajes que se integran al drama y otros que le dicen adiós. Estos son Valerio, Nadia, Carla, Polo y Lu. En torno a ello, Danna Paola fue entrevistada por Pablo Motos en El Hormiguero en marzo pasado, donde explicó el por qué de su salida.

“La cuarta temporada de Élite se empezó a hablar cuando estábamos haciendo la tercera. Sabíamos cómo iba a terminar la historia y también fue una decisión de todos los que salimos. Además, yo siempre digo que venía jugando al Hannah Montana porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo”.

“Salía del rodaje de Élite y me iba al estudio. Luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas, o luego tenía que volar los fines de semanas. Necesitaba dar mi 100% y, como empezaba a avanzar todo, dije: ‘Creo que por primera vez tengo que darle una oportunidad a mi música’. Empezaba a componer buena música (…) Me costaba creérmela que necesitaba quedarme en la música, hasta que entendí de lo que era capaz y pudimos empezar a ver que era por ese camino y tuve que decirle no a Élite 4”, precisó.

Estas declaraciones se complementan con lo expresado por el cocreador de la serie, Carlos Montero, en una reciente rueda de prensa, en donde desmintió los rumores respecto a aquellas teorías que indicaban que la salida de varios personajes se debió a un despido masivo.

“Tenemos un casting fantástico de los nuevos. Lo tenían muy difícil porque llegaban con actores muy consolidados y no era nada fácil. Sin embargo, desde el principio te enamoras de ellos. Siempre digo que toda la gente de Twitter —que nos están odiando porque hemos matado o hemos echado a otros personajes— que no los hemos echado, se han ido ellos. A los dos días se van a sentir fatal porque se van a enamorar mucho de los nuevos”, argumentó.