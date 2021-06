The witcher: showrunner comparte primeros detalles del spin-off Nightmare of the wolf

Desde el estreno de The witcher, serie basada en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski, el éxito del programa ha llevado a que Netflix realice otras producciones relacionadas a la franquicia.

Uno de los proyectos más esperados por los fans es la nueva película animada en 2D llamada Nightmare of the wolf, cinta que servirá a modo de spin-off de la saga original. Pese a que todavía no se sabe con exactitud cuándo llegará el filme al gigante de streaming, la productora Lauren Schmidt Hissrich ha revelado algunos detalles.

Según un reciente informe (vía Cinemascomics), la trama se enfocará en el pasado de Versemir, quien empezará a cuestionar sobre su entorno. Asimismo, la showrunner asegura que con la aparición de este personaje, el público podrá entender mejor la relación entre Geralt de Rivia (Henry Cavill) y Ciri (Freya Allan).

“La familias son multigeneracionales. Las cosas que les enseño a mis hijos las aprendí de las generaciones previas. Cuando conocemos a Geralt en The witcher es un adulto que tiene 100 años y que ha estado viviendo solo durante mucho tiempo. Pero no puedes dejar de preguntarte cómo ha aprendido todo lo que sabe y cómo luego le va a enseñar a Ciri”, mencionó Schmidt.

Por su parte, el guionista de la película, Beau de Mayo, explicó que Nightmare of the wolf provocará sorpresa y curiosidad a los seguidores de la franquicia, de la misma manera que lo generó la primera temporada de The witcher. La cinta estará bajo la dirección de Kwang Il Han y será realizada por la productora coreana Studio Mir.