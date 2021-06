Luca en Disney Plus: estreno, sinopsis y todo sobre la nueva película de Pixar

Luca era una de las producciones más esperadas por los pequeños en casa, luego de que sus avances mostraran un mundo lleno de vida, colores e importantes mensajes. Después de una larga espera, la película dirigida por Enrico Casarosa ya está disponible en la plataforma de streaming Disney Plus.

Luca - sinopsis oficial

El largometraje cuenta la vida de dos niños que parecen seres humanos, pero esconden un secreto: ambos son dos criaturas marinas. Sus vidas cambian al conocer a un joven de la tierra que los lleva a diferentes aventuras y a descifrar el significado de la amistad.

Luca - el reparto de la película

Jim Gaffigan como Lorenzo

Jacob Tremblay como Luca Paguro

Jack Dylan Grazer como Alberto

Emma Berman como Giulia

Maya Rudolph como Daniela

Marco Barricelli como Massimo

Sandy Martin como la abuela de Luca.

Luca - la inspiración detrás del film

La idea de la película viene de la infancia del propio director y su mejor amigo Alberto (mismo nombre del mejor amigo de Luca, a manera de homenaje). Los dos eran una pareja improbable que acabó teniendo la mejor amistad. “Mi mejor amigo, Alberto, era un poco alborotador, mientras que yo era muy tímido y tenía una vida un poco protegida; no podíamos ser más diferentes”, explica Casarosa a Disney.

Dirigida por Enrico Casarosa, Luca es la próxima película de Pixar. Foto: Disney

“También éramos un poco outsiders, por lo que nos pareció bien utilizar los monstruos marinos para expresar la idea de que nos sentíamos un poco diferentes y que no éramos unos niños cool. (...) Alberto me sacó de mi zona de confort y me empujó por muchos acantilados, metafóricamente. Probablemente no estaría aquí si no hubiera aprendido de él a perseguir mis sueños”, agregó.

¿Cómo y dónde ver Luca?

Luca es una película exclusiva de Disney Plus, por lo que solo se podrá ver con la suscripción a la plataforma. Cabe resaltar que el servicio deshabilitó la opción de prueba de una semana y el costo por suscripción es de S/ 25,90.