Loki: exitoso estreno cambia fecha de lanzamientos de Disney+ para los miércoles

Loki, la tercera serie de Marvel Studios para Disney Plus, se estrenó el pasado miércoles 9 de junio para contar qué pasó con el ’dios de las mentiras’ tras los eventos de Avengers: endgame. Ciertamente, los fans lo pedían y no podrían estar más contentos con la serie protagonizada por Tom Hiddleston.

Lo que pocos esperaban es que el éxito del estreno de la serie fuera tanto como para que el servicio de streaming cambie la fecha de lanzamientos de sus futuros programas a los miércoles. Si bien el día viernes ha quedado desplazado, este se mantendrá para las películas exclusivas del Premier Access.

Como se recuerda, The mandalorian, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier lanzaban sus capítulos cada viernes, pero eso ya quedó en el pasado. La primera mencionada en esta lista lanzará una tercera temporada que cumplirá el nuevo calendario, mientras que las otras dos aún no confirman una segunda parte.

¿De qué trata Loki?

La serie muestra cómo Loki es llevado ante la misteriosa organización llamada Autoridad de Variación Temporal, después de robar el Cubo Cósmico durante los eventos de Avengers: endgame. Así es como se le da a elegir entre enfrentarse a la eliminación de la realidad o ayudar contra una amenaza mayor.

Tom Hiddleston volvió a dar vida al dios del engaño para Marvel. Foto: Disney Plus/Marvel

¿Qué dijo la crítica a Loki?