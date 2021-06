iCarly: estreno del revival recibe críticas positivas por parte de los fans

iCarly fue una de las series más populares desde que se estrenó en Nickelodeon en el 2007. Con seis temporadas transmitidas, la ficción juvenil había presentado a las divertidas Carly y Sam Puckett, estudiantes que usaban su tiempo libre para conducir un programa online.

Tras varios años de espera, finalmente Paramount Plus trajo de vuelta el show en su plataforma virtual a partir del 17 de junio de 2021, por lo que muchos fans estaban ansiosos de poder ver nuevamente a sus estrellas favoritas.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar y seguidores señalaron de manera positiva los primeros capítulos liberados de iCarly.

“Acabo de terminar los tres nuevos episodios de iCarly y ¡fueron fantásticos! ¡Además, las nuevas incorporaciones al elenco son literalmente increíbles! ¡No puedo esperar a ver los próximos contenidos!”, indicó una seguidora en Twitter.

Asimismo, otro usuario felicitó la buena interacción entre los protagonistas. “iCarly era todo lo que quería y más! La química con todo el elenco, una buena razón de por qué Sam no está, los chistes que de hecho me reí en varias ocasiones, Miranda dando una actuación única en la vida, el presupuesto. No tengo nada malo que decir”.

“¡El reboot de iCarly es fantástico! No solo está lleno de gran nostalgia, sino que se ha adaptado perfectamente a los fanáticos originales que ahora son adultos. iCarly es una prueba de que puedes tomar estos programas para niños y envejecerlos con la audiencia sin dejar de mantener esa chispa original”, indicó uno de los fans.

Según indicó el medio IMDb, el revival de iCarly constará de 13 episodios en su primera temporada y, de tener una gran acogida, es probable que se extienda con una segunda parte.

iCarly 2021 - tráiler

¿Por qué Jennette McCurdy no será parte de iCarly 2021?

Jennette McCurdy confirmó que no formará parte de los nuevos episodios de la serie, ya que se retiró de la actuación. Durante un episodio de su podcast Empty Inside, la exactriz señaló que ahora está contenta como escritora y directora.

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía 6 años y luego a los 10 u 11 años. Yo era el principal apoyo financiero para mi familia, que no tenía mucho dinero, y esta era la salida. Con su muerte, murieron muchas de sus ideas para mi vida y ese fue su propio viaje”, reveló McCurdy.