Doctor Strange 2 no sería el final de la historia para la Bruja Escarlata

WandaVision, la primera serie de Marvel para Disney Plus, llegó a su desenlace el 5 de marzo. Luego de ocho episodios, los fans vimos cómo Wanda, interpretada por Elizabeth Olsen, se convirtió en la Bruja Escarlata y no podrían estar más emocionados con el futuro del personaje en la pantalla chica o franquicia cinematográfica.

Para alegría de sus seguidores, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ya había adelantado que el final de la producción está conectado a Doctor Strange 2. Además, explicó a Rotten Tomatoes TV que la película con Benedict Cumberbatch “abarcará el multiverso y la locura en él muy directamente”.

Durante un panel virtual del Paley Fest, el CEO decidió revelar que la Bruja Escarlata tendría más aventuras fuera de la cinta de Cumberbatch. “Sí a una evolución de la historia, probable e inevitablemente en formas muy diferentes”, respondió a un asistente que le preguntó cómo continuará la historia del personaje.

Tras estas declaraciones, Feige recordó a los seguidores del universo Marvel que primero deberán esperar la película Doctor Strange in the multiverse of madness. “Ese será el primer lugar en el que esa historia continuará, pero habrá otros”, puntualizó.

Elizabeth Olsen sobre el multiverso de Marvel

Doctor Strange iba a tener un rol crucial en WandaVision. Foto: composición / Marvel

En una entrevista para Variety, Elizabeth Olsen afirmó que no conocía el panorama completo que el MCU tenía planeado para su cuarta fase. A diferencia de antes, ahora la actriz comprende las ramificaciones que tendrá el show y su conexión con Doctor Strange in the multiverse of madness.

“No sabía sobre el multiverso cuando estábamos filmando (WandaVision). Así que no daba por sentado que eso es lo que estaba sucediendo. Pensé que era solo una forma inteligente de tener un Pietro. No entendía el plan más amplio del multiverso hasta que comencé a trabajar en Multiverse, la secuela de Doctor Strange”, señaló la actriz.