Luca, la nueva obra cinematográfica de animación de Pixar acaba de estrenarse a nivel mundial y los seguidores del séptimo arte ya pueden disfrutarla en diferentes dispositivos haciendo uso del concurrido streaming.

En la siguiente nota te contamos los detalles de la película y cómo puedes ver la divertida y emotiva cinta desde hoy junto a grandes y chicos.

¿De qué trata Luca de Pixar?

“Luca está ambientada en un pueblo de la costa italiana y cuenta la historia de un adolescente que pasa un verano inolvidable lleno de aventuras junto con su nuevo amigo Alberto. Pero ambos guardan un secreto que podría aguarles la fiesta: ¡en realidad son dos monstruos marinos del fondo del océano!”, dicta la sinopsis publicada por Disney Plus.

La idea del filme tiene su raíces en la infancia del director de la cinta, Enrico Casarosa, y sus aventuras junto a su amigo Alberto (mismo nombre del mejor amigo de Luca, a manera de homenaje). La rara e improbable pero finalmente entrañable amistad del dúo italiano encierra ciertas metáforas de las experiencias personales del cineasta.

¿Dónde ver la película Luca online?

Luca es una producción de Disney-Pixar y está disponible exclusivamente a través de la plataforma de streaming Disney Plus, por lo que necesitas una suscripción activa de dicho servicio para disfrutarla.

¿Puedo ver Luca gratis en Disney Plus?

Disney Plus cuenta con diferentes tipos de suscripción, pero si eres nuevo en la plataforma, podrás acceder a un periodo de prueba gratuito de siete días a todo su catálogo de películas y series, incluyendo Luca. Recuerda que posterior a esa semana, el costo del servicio será de S/ 25,90.

Tráiler de Luca en Disney Plus

Por si aún no has visto el tráiler de Luca, te lo dejamos aquí debajo. Recuerda que ya puedes verla hoy a través de Disney Plus en Latinoamérica.