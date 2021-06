Black Widow es la primera película de la fase 4 del MCU y los fans están contando los días para su estreno el próximo 29 de julio de 2021 por medio de Disney Plus. La historia despedirá a Scarlett Johansson de la franquicia y también contará la última aventura de la Vengadora.

Contrario a lo que muchos fans creían, la precuela no tocará la vida de Black Widow antes de convertirse en una espía, sino que abordará una misión secreta tras los sucesos de Capitán América: civil war. A pocos días de su lanzamiento oficial, el largometraje ya fue exhibido para la crítica especializada.

Por medio de las redes sociales, los espectadores compartieron sus apreciaciones e incluso revelaron que Black Widow contará con dos escenas poscréditos. Brandon Davis de Comic Book señaló que en realidad se trata de una misma secuencia, pero dividida en dos partes.

Como si el dato no fuera suficiente, también se dio a conocer que estarán relacionadas a la serie Hawkeye y The Falcon and the Winter Soldier. Esto ha sorprendido porque la cinta tendrá repercusión en el MCU y seguirá dando de qué hablar entre los fans.

La película introducirá a Florence Pugh como Yelena Belova. Foto: Composición / Marvel

Como se recuerda, Scarlett Johansson manifestó que la película mostrará qué pasó en Budapest, lugar donde Natasha Romanoff y Hawkeye protagonizan una legendaria misión. Esta es recordada por los fanáticos más atentos a sus referencias e historias interconectadas del MCU.

“Pensamos que si no regresamos a Budapest y averiguamos lo que realmente sucedió allí, la gente se sentirá insatisfecha (...) Creo que Natasha está obsesionada por el hecho de que tiene este pasado del que se siente tan culpable”, contó Scarlett Johansson en el libro Black widow: the official movie.