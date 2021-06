Loki: Tom Hiddleston revela los momentos más importantes de su personaje

Loki trajo a Tom Hiddleston como el ’Dios de las mentiras’ en una serie propia para Disney Plus. Mucho ha ocurrido desde su primera aparición en el MCU y los fans no podrían estar más emocionados por el futuro del personaje ahora que se volvió una agente de la TVA.

Durante el podcast IMDb’s what to watch, el actor habló sobre su experiencia dando vida al particular personaje y compartió los cinco momentos más importantes del mismo en la franquicia cinematográfica:

1. El primer momento tiene lugar en la primera película de Thor, cuando Loki descubre que es adoptado. De acuerdo al actor, sabía que era un momento clave la primera vez que leyó el guion por primera vez.

2. El segundo se trata del primer encuentro con Black Widow en Los vengadores 1. Los fans pudimos ver cómo la divinidad trata al resto como seres inferiores y tuvimos un vistazo de cómo sería su reino de terror.

3. En Thor: el mundo oscuro, Loki está prisionero en Asgard cuando su madre es asesinada. Cuando Thor lo visita en su celda, el medio hermano usa sus ilusiones para fingir que está bien, pero luego se muestra abatido por el suceso.

4. La táctica Hacer un socorro de Thor y Loki en Ragnarok tampoco podía faltar en la lista. Luego de contantes batallas, los hermanos compartieron ese pequeño momento de complicidad y dejaron claro que aún se tenían afecto.