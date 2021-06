Carly Shay y Sam Puckett son recordadas por sus ocurrencian en la serie iCarly, emitida por Nickelodeon entre los años 2007 y 2012. El show, que tuvo seis exitosas temporadas, regresa nueve años después de su último episodio, a través de Paramount Plus.

Sin embargo, miles de fanáticos del show lamentan la ausencia de Jennette McCurdy, actriz que interpretó a Puckett, en la nueva tanda de episodios que estrenará el servicio de streaming en las próximas horas.

¿Quién es Sam Puckett?

Samantha Fernandine Puckett es un personaje en iCarly y una de las protagonistas de la serie Sam & Cat. Es la mejor amiga de Carly Shay.

Se caracteriza por tener una personalidad irresponsable y agresiva, pero también amigable y amable. En los primeros capítulos de iCarly tiene discusiones con Freddie Benson hasta que ambos se hacen amigos e incluso tiene una relación sentimental pasajera.

¿Qué pasó con Sam Puckett en iCarly?

Los nuevos capítulos muestran que Carly desea una compañera para relanzar su show y Freddie le responde que no necesita a alguien para retomar el proyecto. “Sí, no necesito un compañero, necesito a Sam, pero ella está persiguiendo su felicidad con esa pandilla de motociclistas”, responde Carly. “Los destructores. Espero que esté bien”, contesta Freddie, y Carly le dice: “Es Sam, espero que ellos estén bien”.

Jennette McCurdy confirmó que no formará parte de los nuevos episodios de la serie, ya que se retiró de la actuación. Durante un episodio de su podcast Empty Inside, la exactriz señaló que ahora está contenta como escritora y directora.

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía 6 años y luego a los 10 u 11 años. Yo era el principal apoyo financiero para mi familia, que no tenía mucho dinero, y esta era la salida. Con su muerte, murieron muchas de sus ideas para mi vida y ese fue su propio viaje”, reveló McCurdy.

¿Cuándo se estrena iCarly 2021?

La nueva temporada de iCarly se estrenará este 17 de junio vía Paramount Plus. La hora de lanzamiento está comprendida entre las 12.00 a. m y 3.00 a. m., tal como acostumbran los distintos servicios de streming en varios países.

¿Dónde ver iCarly 2021 online gratis?

Podrás ver la nueva temporada de iCarly de manera gratuita en Paramount Plus, ya que el servicio de streaming te permite una prueba gratis de siete días al registrarte. Para suscribirte al servicio de streaming, ingresa en el siguiente enlace. El precio de Paramount Plus en Perú tiene un costo mensual de 14,90 soles.

Sinopsis de iCarly 2021

La serie retomará la vida de Carly Shay casi 10 años después del final del show transmitido por Nickelodeon. La protagonista, que ahora es mayor edad, tendrá nuevas aventuras en su día a día como influencer junto con sus amigos y familia.

Tráiler de iCarly 2021