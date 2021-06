Amber Heard comparte su intensa rutina de entrenamiento para Aquaman 2

Luego de una aclamada participación en la primera entrega de Aquaman, Amber Heard regresa para darle vida a uno de sus papeles más icónicos: Mera. Pese a varios inconvenientes sobre su incorporación en The lost kingdom, la joven actriz se ha enfocado en mantener su preparación para interpretar a la superheroína de DC.

A través de Twitter, Heard compartió su rutina de ejercicios previo a las grabaciones de la película de Warner Bros. Asimismo, en el video se puede ver el intenso entrenamiento que dedica constantemente para mantenerse en forma, según su personaje.

Los comentarios por parte de los fanáticos no se hicieron esperar y muchos apoyaron la intención y sacrificio de la artista para volver como Mera. Asimismo, a mediados de junio, la estrella de Hollywood aprovechó sus redes sociales para publicar una foto con su compañero de elenco Jason Momoa, quien caracterizará al justiciero marítimo.

Aquaman and the lost kingdom tiene previsto su estreno en cines para el 16 de diciembre de 2022 , aunque no se sabe si será parte del DCEU o del nuevo universo cinematográfico que tiene planeado DC Films.

¿Qué veremos en Aquaman and the lost kingdom?

Por el momento, se desconoce el argumento de la secuela y los nuevos personajes involucrados. Los actores confirmados hasta la fecha son Jason Momoa (Aquaman), Amber Heard (Mera), Patrick Wilson (Ocean master) y Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta).

Sobre su realización, Wan adelantó en la DC FanDome que la película tendría más escenas como la persecución de las criaturas del abismo. “La historia tiene lugar en estos mundos subacuáticos que pueden ser muy aterradores”, indicó.

Por su parte, Momoa dio a conocer que la secuela será más grande que la anterior y que los efectos serán de otro nivel. “Estoy realmente entusiasmado con los admiradores (…) Estamos emocionados de hacer otra”, declaró anteriormente a los medios.