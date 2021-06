Rápidos y furiosos 9: Vin Diesel se confiesa y habla sobre escena en el espacio

En el 2020, Ludacris planteó la posibilidad de que Rápidos y furiosos llegara al espacio. Esta idea fue apoyada por Michelle Rodriguez, quien en una entrevista comentó que este escenario sería visto en la nueva película de la saga.

Con el estreno de la cinta hace un par de semanas, fanáticos pudieron ver esta secuencia hecha realidad con Tej (Ludacris) y Roman (Tyrese Gibson) en trajes espaciales dentro de un auto volador.

Vin Diesel y Rápidos y furiosos 9 en el espacio

El actor y protagonista de la cinta también ha dado su punto de vista sobre esta escena, una de las más populares de la trama y que más debate provocó en internet. En charla con Entertainment Weekly, Diesel confesó que no estaba muy seguro de incluir la escena, pero decidieron agregarla tras conversarlo.

“Oh, dios mío, tenía tantas emociones encontradas por esto, pero luego tuve una sonrisa en el rostro. Por un momento dije ‘¡No, no, no, no, no!’. Luego pasé a: ‘¡Espera un minuto, tal vez. Sí, sí, sí, sí!’. Yo estaba como: ‘Si lo logramos, lo lograremos. Y si no, lo intentamos’“, explicó.

En abril, el director Justin Lin conversó con The Hollywood Reporter e indicó que la llegada al espacio de Fast & furious 9 era una idea que había estado dando vueltas en el equipo por años; sin embargo, querían encontrar el arco adecuado para hacerlo realidad.

“Con la novena entrega me di cuenta de que era momento. Fui a la casa de Vin Diesel para presentárselo, estuvimos de acuerdo y se dio”, comentó.

Fast & furious tendrá décima película

Tras el estreno de F9, Diesel anunció rápidamente que la saga Rápidos y furiosos todavía no acabará. En enero del 2022 iniciarán las grabaciones para su décima entrega.