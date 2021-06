Loki, capítulo 2, resumen: el hermano de Thor confronta a su variante

Loki estrenó su segundo episodio en Disney Plus. Después del buen recibimiento de la primera entrega de la serie, los suscriptores de la plataforma de streaming recibieron el capítulo 2 con grandes expectativas.

El segundo episodio sirvió para introducir al antagonista y mostrar como Loki es de gran ayuda para la Autoridad de Variación Temporal, la agencia creada por los misteriosos Guardianes del Tiempo, la cual controla las diversas líneas temporales creadas por error.

El ataque de la variante

El capítulo, titulado La Variante, comienza con un grupo de agentes de la TVA en una feria en Wisconsin de 1985. El grupo busca al doble de Loki, quien se encuentra en ese lugar, pero son emboscados. Sin embargo, esta vez el villano no mata a todo el grupo, ya que se lleva a una agente como rehén .

Loki se integra a la TVA

Después de que Mobius le obsequia una chaqueta de la TVA a Loki, se dirige con él y un grupo de agentes al lugar del crimen. Es en ese momento donde el hermano de Thor pretende engañar por primera vez a sus nuevos compañeros, pero su treta es descubierta por Mobius.

Loki descubre cómo la Variante pasa desapercibida

Después de revisar archivos de la TVA, Loki se percata de que los agentes no pueden ubicar a su doble porque este se oculta en cada catástrofe que ocurre en distintas épocas de la humanidad. En estas líneas del tiempo no se puede alterar nada, a pesar de que alguien lo intente, por tal motivo no se crea una nueva línea temporal , algo que la TVA no detecta y ayuda a la Variante a esconderse de sus perseguidores.

Loki se encuentra con su doble

Después de probar que la Variante se esconde en algún lugar del tiempo en donde ocurrirá una catástrofe, Mobius y Loki deducen que el enemigo está escondido en el año 2050. Es así que ambos personajes y un grupo de agentes de la TVA se dirigen hacia el futuro para encontrar a su enemigo.

Después de entrar en un supermercado, el hermano de Thor se encuentra con Lady Loki, la variante que está causando problemas a la TVA. Ambos dialogan y después de que la villana active una trampa que causa que se creen distintas líneas temporales, escapa por un portal, al que Loki ingresa ante la sorpresa de Mobius.