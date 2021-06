Loki, la tercera serie de Marvel Studios para Disney Plus, lanzó su segundo episodio y está dando que hablar entre los fans. Como vimos, el protagonista se unió a la TVA (Autoridad de variante temporal) tras los eventos ocurridos en Avengers: endgame, y ahora su futuro es incierto.

Incluso desde antes de su estreno, se ha hablado mucho sobre la identidad del nuevo villano y sus malévolos objetivos. Sin embargo, no muchos esperaban que se tratara de Lady Loki, una variante del protagonista que ha estado matando a varios agentes de la organización.

El nuevo personaje, interpretado por Sophia Di Martino, es conocido en Marvel Comics tras los eventos de Ragnarok. En las viñetas nos revelan que Loki alojó su mente en el cuerpo de la guerrera asgardiana Sif. Por el momento no se sabe mucho sobre su adaptación a la pantalla, pero sí cómo logra ocultarse de la TVA.

En el segundo episodio, Loki descubre que su contraparte se oculta en cada catástrofe que ocurre en distintas épocas de la humanidad. En estas líneas del tiempo no se puede alterar nada, por lo que no se crea una nueva línea temporal. Dado que la TVA no lo detecta, la variante logra esconderse de sus perseguidores.

Sophia Di Martino interpreta a Lady Loki en el UCM. Foto: Marvel Studios

Loki - sinopsis oficial

Loki es llevado ante la misteriosa organización llamada Autoridad de variación temporal, después de robar el Cubo Cósmico durante los eventos de Avengers: endgame. Así es como se le da a elegir enfrentarse a la eliminación de la realidad o ayudar contra una amenaza mayor.