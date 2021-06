Uno de los clásicos de Nickelodeon regresa este año con una nueva temporada y un elenco ampliado. La serie iCarly estrenará una temporada completamente renovada y los fanáticos más nostálgicos que gozaron de las aventuras del grupo de jóvenes no querrá perdérsela.

Aquí te contamos cómo poder disfrutar de los nuevos capítulos de manera gratuita y otros detalles que podrían interesarte.

¿Cuándo se estrena iCarly 2021?

iCarly hará su esperado retorno este jueves 17 de junio. Así lo anunció el mes pasado la actriz Miranda Cosgrove, protagonista de la serie, por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Miranda Crosgrove volverá dar le vida a Carly .Foto: Paramount +

Unas semanas antes, Cosgrove ya había estado anticipando el regreso del show creado por Nickelodeon y por fin emocionó a los fanáticos el día de su cumpleaños, el cual pasó dentro del set de grabación.

¿Dónde ver iCarly 2021 online gratis?

A diferencia de lo que podrían esperar algunos televidentes de Nickelodeon que vieron por primera vez la aventuras de Carly, Sam y Freddie, esta vez iCarly no se transmitirá por la misma señal, sino que será un contenido exclusivo de la plataforma Paramount Plus.

El nuevo servicio de streaming de la cadena de televisión llegó recientemente a Latinoamérica en el mes de marzo y añadirá la nueva temporada de 13 episodios de la serie a su catálogo desde este 17 de junio. El costo por la suscripción es de S/14,90 soles mensuales, la cual te dará acceso a varias series y películas exclusivas.

Tratándose de un nuevo competidor en el rubro de series y películas por internet, Paramount Plus a puesto a disposición una prueba gratuita de 7 días a la cual puedes acceder registrándote desde su página oficial. Recuerda que también puedes iniciar sesión con tu proveedor de Bitel, ViacomCBS o con un código promocional.

¿A qué hora se estrena iCarly 2021 por país?

La nueva temporada de iCarly llegará a través de Paramount Plus este 17 de junio. Al ser esta una plataforma nueva de streaming, y como acostumbran sus competidoras en varios países, es posible que el contenido esté subido en el lapso comprendido entre 12.00 a. m y 03.00 a. m del mismo día.

Sinopsis de iCarly 2021

La serie retomará la vida de Carly Shay casi 10 años después del final del show transmitido por Nickelodeon. La protagonista, que ahora es mayor edad, tendrá nuevas aventuras en su día a día como influencer junto a sus amigos y familia, a excepción del personaje de Sam, que no formará parte de los nuevos episodios.

Como se ha podido ver a través de las imágenes promocionales, la producción ha añadido a Laci Mosley, quien interpretará a Harper Raines, la nueva compañera de cuarto y mejor amiga de Carly. De igual manera, se suma Jaidyn Triplett con el rol de Millicent Benson, la conocedora y sarcástica hijastra de Freddie.

Quienes se mantendrán en la serie son el entrañable hermano de Carly, Spencer (Jerry Trainor) y el recordado camarógrafo Freddie (Nathan Kress) junto a su angustiada madre Marissa Benson (Mary Scheer).

Tráiler de iCarly 2021

Por si aún no has visto el tráiler de la nueva temporada de iCarly, lanzado por Paramount Plus, aquí debajo te lo dejamos subtitulado en español.

iCarly llega a las pantallas de streaming de Paramount Plus este jueves 17 de junio y contará con 13 nuevos episodios.