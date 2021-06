Utopía: película peruana es premiada en el Latin & native america film festival 2021

La película peruana Utopía, escrita y dirigida por Gino Tassara y Jorge Vilela, se llevó el premio a Mejor largometraje latino de género drama en el Latino & native american film festival 2021 en Estados Unidos.

A través de un comunicado, se informó que la cinta fue proyectada de forma online desde el 22 de abril al 1 de mayo, en el evento que acogió 160 proyectos de los cuales 130 estuvieron en pantalla.

“Estoy súper feliz. Este es un proyecto que en un inicio me dio muchos dolores de cabeza, pero alegrías también. Me dijeron que guardara el proyecto, que ya fue, que era tarde para presentarlo en concursos internacionales pero nunca es tarde. Gracias a la Taberna Studios y a Quechua Films le metimos punche y este logro es muy positivo para seguir contando historias”, comentó el director Gino Tassara.

Utopía actualmente es semifinalista en el Best foreign language, como mejor película extranjera y en el Best producer de los Gold movie awards 2021 en Londres, Inglaterra. Así también, forma parte del Near nazareth film festival en Israel.

¿De qué trata Utopía, la película?

El largometraje peruano muestra la historia jamás contada sobre un incendio ocurrido en una exclusiva discoteca de Lima donde murieron 29 jóvenes.

Tráiler de Utopía, la película

Reparto de Utopía

La cinta cuenta con un gran elenco de actores entre los que destacan Gianfranco Brero, Cécica Bernasconi, Carlos Mesta, Edith Tapia, Javier Valdés, Leslie Stewart, Marissa Minetti, Alexandra Graña, Haydee Cáceres, Fernando Bakovic, Mari Pili Barreda, Kathy Serrano, Junior Silva, Valeria Bringas, Natalia Salas, Giovanni Arce, Guty Carrera, entre otros.