En el 2011 se estrenó Linterna verde, dirigida por Martin Campbell. El rodaje fue un poco desastroso y tuvieron que rehacer el guion en plena grabación. Además, las primeras versiones del traje no gustaron y tuvieron que rehacer el diseño.

Así que todo esto provocó que la película costara 200 millones de dólares y al final recaudaran tan solo 219 millones a nivel mundial. Y por si fuera poco, no gustó a la crítica y mucho menos a los fans del mundo de DC. Es decir, fue un fracaso absoluto.

¿Por qué Ryan Reynolds no vio Linterna verde hace diez años?

Porque la críticas más duras la catalogaron como una cinta impersonal, poca ambiciosa y trillada, lo que evitó que Reynolds se atreviera a ver la película acabada.

¿Qué dijo el actor antes de ver la cinta después de haberla hecho hace diez años?

Una década después de su estreno, el protagonista, que decidió ver la cinta, expresó en su cuenta de Twitter: “Yo solo leí mis partes en el guion, así que me emociona genuinamente ver esto”.

¿Cuáles fueron las impresiones de Reynolds al ver Linterna verde después de diez años?

El actor mencionó: “Quizás esté hablando la Aviation Gin, ¡pero Green Lantern no era para tanto! Cientos de personas del equipo y el reparto hicieron un trabajo increíble. Y aunque no sea perfecta, no es una tragedia. La próxima vez no esperaré una década para verla”.

También se animó a analizar una escena de su personaje en la ficción. “Dios, una secuencia de un recuerdo trágico de infancia mostrando la muerte de un padre. Diseñada para crear un nivel de profundidad en nuestro héroe y empatía bien ganada. Disney perfeccionó este movimiento”, precisó Reynolds.

¿Ryan Reynolds está interesado en volver a interpretar a Linterna verde?

A diez años de Linterna verde, el carismático actor no está interesado en seguir en el mundo del superhéroe. Al respecto, en una entrevista para la revista británica Empire, dijo: “Vi lo difícil que es hacer ese concepto agradable y lo confuso que puede ser cuando no sabes hacia dónde vas con él o cómo acceder a ese mundo adecuadamente, en el que los fans del cómic han estado entrando durante décadas y del que se han enamorado. Por lo que en este momento tengo muy poco interés en unirme a ese tipo de mundo”.

¿Volveremos a ver a Reynolds como Linterna verde?

Al parecer no todo está perdido y aún queda un rayo de luz verde para los fans. Según dijo Reynolds en la misma entrevista, “un buen guion y un buen director siempre pueden dar la vuelta a esto” y da dos nombres que podrían obrar el milagro: Joss Whedon (Los vengadores) y Christopher Nolan (El caballero oscuro).