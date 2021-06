Netflix: Jennifer López protagonizará Atlas, un nuevo thriller de ciencia ficción

No hace mucho que Jennifer López agregó un nuevo logro a su carrera, pues la intérprete de On the floor firmó un contrato multianual exclusivo con Netflix. Ahora, producto del mencionado convenio, Deadline ha confirmado que López protagonizará Atlas, un nuevo thriller de ciencia ficción que verá la luz como un título original de la empresa de streaming.

De acuerdo con el medio citado anteriormente, el director del proyecto será Brad Peyton, conocido por su trabajo en San Andreas y Rampage, ambas protagonizadas por Dwayne Johnson. Asimismo, se sabe que Aron Eli Coleite está en el proceso de escribir el último borrador del libreto, el cual, por cierto, está basado en el guion original de Leo Sardarian.

Además, ha trascendido que Joby Harold y Tory Tunnell serán los productores, a través de Safehouse Pictures, junto con Peyton y Jeff Fierson para ASAP Entertainment. Por su parte, Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina se unirán a López para estar detrás de la producción a través de Nuyorican Productions.

“Tener la oportunidad de dirigir a Jennifer en el papel principal de esta película es un sueño hecho realidad, ya que sé que aportará la increíble fuerza, profundidad y autenticidad que todos hemos llegado a admirar de su trabajo. Además, ‘Jeff’ y yo estamos encantados de volver a trabajar con Scott, Ori y todo el equipo de Netflix. Ha sido nada menos que increíble trabajar con ellos y tenemos la bendición de tener la oportunidad de hacer otra película en el servicio”, declaró Peyton a Deadline.

¿De qué trata Atlas?

Según detalla el citado medio, la historia sigue a Atlas, una mujer que lucha por salvar el planeta en un futuro en el que una inteligencia artificial ha determinado que la única forma de acabar con la guerra es acabar con la humanidad. Para superar a esta IA rebelde, Atlas debe trabajar con lo que más teme: otra IA.