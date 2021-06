Élite 4, historias breves: ¿qué pasó con Nadia y Guzmán?

Netflix ha decido llevar el estreno de la cuarta temporada de Élite a otro nivel. No es para menos, su éxito la ha posicionado como la serie del momento. Por ello, el gigante del streaming nos tiene preparado un regreso triunfal para los estudiantes de Las encinas.

En ese sentido, la compañía había anunciado cuatro historias breves, en las cuales veremos en un perfil más cercano a los personajes en los que se basa cada una de ellas. La primera ya fue lanzada el lunes 14 de junio.

Tráiler de Élite: Historias Breves

Pese a todo lo que habíamos visto en la tercera temporada, se sabe que algunos personajes no regresarán para la cuarta entrega, uno de ellos era Nadia, dado a que se fue a Nueva York, no sin antes decirle a Guzmán que regresará por él. Dicha promesa no sería tan fácil de cumplir, así nos lo deja saber la segunda ‘storie’, donde Mina El Hammanni retoma su papel para darnos contexto de qué pasó entre los enamorados.

Alerta spoilers.

Todo va trascurriendo con normalidad hasta que Omar llama a Nadia y le pide que tome un vuelo de regreso a Madrid porque su otra hermana está por casarse. Ante ello, la menor de los Shanaa parece no querer regresar a España, básicamente por un motivo: no está segura de volver a ver a Guzmán.

Acto seguido, Omar cree que dicha reacción podría estar ligada al cambio de vida y a las libertades que otorga residir en la gran manzana. Sin embargo, va mucho más allá. La joven confiesa que regresar al país significaría anclarse nuevamente -aunque sea por pocos días- a una realidad que podría interferir con su deseo de retornar a Nueva York, eso incluye a su relación.

Dicha premisa se mantiene durante el resto de la trama. No obstante, la situación regresa a una aparente normalidad. Sin embargo, la última escena nos muestra a Guzmán algo frustrado y a Nadia con una expresión muy neutral en el rostro para finalizar con una llamada enlazada, pero sin una respuesta del otro lado. ¿Un final incierto o muy claro? La verdad podría resolverse en la cuarta temporada de la serie.