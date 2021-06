Anthony Mackie revela cuándo dejará de ser Capitán América en el MCU

The Falcon and the Winter Soldier fue una importante serie para el Universo Cinematográfico de Marvel. A lo largo de seis episodios, vimos a Sam Wilson convirtiéndose en el nuevo Capitán América de la franquicia.

Tras esto, Marvel Studios anunció la cuarta película del patriótico superhéroe con Anthony Mackie como protagonista y los fans están no podrían estar más emocionados con los nuevos elementos que el actor pondrá sobre la mesa.

¿Cuánto tiempo Antonhy Mackie será Capitán América?

“Hará la cuarta película de Capitán América, pero tengo claro que no quiero ser un superhéroe de 55 años, así que tengo por delante un período de entre seis y ocho años”, explicó el actor de 42 años en una entrevista para Variety.

Acto seguido, recalcó la importancia del último monólogo de su personaje en la serie: “Ese es el momento en el que se convierte en Capitán América. ¿Y qué va a defender? Sam era un soldado, se preocupa por sus compañeros, es un consejero, no una persona que huya de los problemas”.

El nuevo Capitán América tuvo fans pero también detractores. Foto. Disney Plus

“Para mí su superpoder es su empatía. Ese monólogo demostraba que si uno era maltratado, la culpa es de todos. Y esa era la principal razón que mueve al nuevo Capitán América, no es un ‘Capi’ para unos, es uno para todos”, finalizó.

El monólogo de Sam Wilson que no vio la luz

“Una cosa que quería poner al final del monólogo, y fue descartado, era que si vamos a ‘hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande’, tienen que hacerlo los estadounidenses. Y no importa cuál sea su raza, credo, color o sexualidad. Usted es estadounidense. Y eso es lo que creo que captura el nuevo Capitán América”.