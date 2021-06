Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, es la nueva serie del UCM que transmite Disney Plus. La ficción es la tercera producción de Marvel Studios en el servicio de streaming después del éxito que supuso WandaVision y Falcon and the Winter Soldier.

Las aventuras del antihéroe serán parte de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, el cual contará los sucesos tras la derrota de Thanos por parte de los Avengers.

En esta nota sabrás la fecha de estreno, tráiler, personajes y otros detalles para que puedas ver Loki, el próximo éxito del UCM.

Loki ¿Dónde ver online la serie de Marvel?

Loki es una serie exclusiva de Disney Plus, por lo que solo podrás ver el show en dicha plataforma de streaming.

Loki, capítulo 2 - fecha y hora de estreno en Latinoamérica

El segundo episodio de Marvel Studios se estrenará el miércoles 16 de junio de 2021 a través de Disney Plus. El show tendrá seis capítulos, bajo el formato de Falcon y Soldado de Invierno.

México: 2.00 a. m.

Estados Unidos: 2.00 a. m.

Colombia: 3.00 a. m.

Perú: 3.00 a. m.

Argentina: 5.00 a. m.

Chile: 5.00 a. m.

Brasil 5.00 a. m.

¿Loki podrá verse gratis?

No. A diferencia de otros servicios de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, Disney Plus deshabilitó la opción de prueba de una semana. El costo por suscripción es de S/ 25,90.

Loki, capítulo 2 - tráiler

Loki - elenco y personajes

El elenco estará encabezado por Tom Hiddleston. A su vez, veremos a Owen Wilson como el agente de la TVA (Autoridad de Variante Temporal). Wunmi Mosaku y Richard E. Grant también serán parte del reparto de la serie, aunque en papeles que aún no han sido desvelados.

Tom Hiddleston - Loki

Owen Wilson - Mobius M. Mobius

Gugu Mbatha - Ra

Sophia Di Martino - Lady Loki

Wunmi Mosaku - papel desconocido

Richard E. Grant - papel desconocido.

Loki - sinopsis

En esta ocasión, Loki será un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal, que lo recluta para que sea uno de sus agentes.