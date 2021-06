Resident Evil live action: Lance Reddick lidera reparto de serie de Netflix

A través de sus redes sociales, Netflix anunció el elenco oficial de la adaptación live action de Resident Evil que viene preparando.

El reparto principal incluye a Lance Reddick (John Wick, The wire) como el villano Albert Wesker . Junto con él están Ella Balinska (Los ángeles de Charlie), Adeline Rudolph (El mundo oculto de Sabrina ), Paola Núñez (Bad boys for life), Siena Agudong (No good nick) y Tamara Smart.

La franquicia Resident Evil tendrá una serie de televisión tras su exitoso paso por el cine. Foto: Netflix

“Estoy muy emocionado de que finalmente podamos anunciar esto”, escribió Reddick en su cuenta de Twitter. “Prepárense para entrar a New Raccoon city con los actores de la nueva serie live action de Resident Evil ¡interpretaré a Albert Wesker!”, agregó.

Lance Reddick dará vida a Albert Wesker Foto: @lancereddick/Twitter

¿Qué veremos en la nueva serie de Resident Evil?

Basada en el popular videojuego de supervivencia del mismo nombre, el live action de Resident Evil explorará los secretos de la corporación Umbrella 30 años después del brote del virus T que devastó ciudades e infectó a millones de personas.

En agosto del 2020, Netflix adelantó parte de la trama, la cual se centrará en los hijos de Wesker, quienes parten a una nueva Raccoon City dónde descubrirán terribles secretos que originarían el “fin de todo”.

Por el momento, se ha confirmado una temporada con ocho episodios de una hora de duración . Bronwen Hughes (The walking dead, The journey is the destination) dirigirá los primeros dos capítulos y Andrew Dabb (Supernatural) trabajará en los otros seis.

Fecha de estreno de Resident Evil en Netflix

Netflix no ha anunciado la fecha de estreno de la serie, pero sí compartió el lanzamiento de su show animado Resident Evil: infinite darkness para el 8 de julio de 2021.