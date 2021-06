Loki: directora confirma referencia con Iron Man en primer capítulo

Loki se estrenó el miércoles 9 de junio de 2021 en Disney Plus y fue un éxito entre los suscriptores de la plataforma y el público en general. La historia del hermano de Thor cuenta con distintas referencias al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), las cuales son apreciadas por los fanáticos.

Una de las más comentadas fue la escena en donde Loki usa el Teseracto para huir de los Vengadores y aterriza de manera violenta en el desierto de Mongolia, de una manera similar a cómo lo hizo Tony Star en la primera película de Iron Man .

Ali Plumb, conocido locutor de Estados Unidos, se dio cuenta de la similitud en las secuencias y la publicó en su cuenta de Twitter. Momentos después, Kate Herron, directora de la serie, respondió la publicación: “Iron Man es [una referencia] deliberada”.

Momento en que la directora de Loki confirma la referencia de Loki a Iron Man. Foto: TW @AliPlumb

¿Cómo y dónde ver la serie Loki?

El estreno de Loki puede verse online en Disney Plus, plataforma de streaming donde podrás encontrar las series y películas de Marvel Studios. Actualmente, la suscripción al mes es de € 8,99 en España y de S/ 25,90 en Perú.

¿Cuántos capítulos tendrá la serie Loki?

Loki tendrá un total de seis episodios, los cuales contarán con una duración de entre 40 a 50 minutos. A diferencia de los otros programas, como WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, se trata de la primera serie de Marvel Studios para Disney Plus que estrena sus capítulos cada miércoles.

Loki - sinopsis

En esta ocasión, Loki será un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal, que lo recluta para que sea uno de sus agentes.