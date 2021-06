Loki, capítulo 2: filtran nuevas imágenes de la serie con Tom Hiddleston

El último 7 de junio llegó al streaming el primer episodio de Loki, serie protagonizada por Tom Hiddleston y que trajo de regreso a unos de los villanos más icónicos del Universo Cinematográfico de Marvel.

Tras el estreno de la primera entrega, el programa ha ganado bastante popularidad, por lo que muchos fans están a la espera de lo que sucederá en las siguientes partes de la ficción. Ante las expectativas del público, un usuario de Twitter compartió algunas fotografías del episodio 2 de Loki.

Como se puede ver en la imagen, el ‘Dios del engaño’ se encuentra sentado con varios documentos en sus manos y parece buscar una información importante.

Loki. Foto: Disney Plus

En otra foto, el villano está acompañado por una oficial de la TVA dentro de un centro comercial con un propósito aún desconocido.

Loki. Foto: Disney Plus

Pese a las especulaciones de los cibernautas por lo que sucederá en Loki, capítulo 2, solo queda esperar su estreno este miércoles 16 de junio en Disney Plus para saber la verdad.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Loki?

Loki tendrá un total de seis episodios, los cuales tendrán una duración de entre 40 a 50 minutos. A diferencia de los otros programas, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, se trata de la primera serie de Marvel Studios para Disney Plus que estrena sus capítulos cada miércoles.

¿Qué veremos en Loki?

En esta ocasión, Loki será un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal, que lo recluta para que sea uno de sus agentes.