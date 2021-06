Élite: Historias Breves reveló cómo Cayetana inició su maraña de mentiras

Aunque se sabía que Élite, la exitosísima serie española de Netflix, iba a volver con una cuarta temporada por estas fechas, todo apunta a que su retorno al streaming será por la puerta grande. La propia cuenta de Instagram de la serie había compartido un post en donde nos dejaron saber que, previo al lanzamiento de su cuarta entrega, tendríamos una semana con Historias Breves (del 14 al 17 de junio).

Tráiler de Élite: Historias Breves

Estos especiales nos aproximarán a la historia de sus personajes con la intención de ofrecernos un contexto de ellos y entenderlos de una manera más cercana. En ese sentido, el gigante del streaming ya cuenta en su catálogo con la primera de estas historias independientes, la cual lleva por nombre Guzman, Caye, Rebe.

Advertencia de spoilers

Esta primera parte de Historias Breves está divida en tres secciones, sin desligarse una de la otra. No obstante, pese a lo divertido de sus escenas -aunque con un poco de suspenso- Cayetana nos revela uno de los secretos mejor guardados de su mundo de falsa realidad.

“Maté a mi madre a los 12 años. Me inventé que mi madre había muerto para librarme de un examen. Les enseñé una foto trucada y todo. Me emocioné tanto que toda la clase acabó llorando. (…) Conseguí que mi madre me cambiara de colegio (antes que se enterara de la situación). Fui super convincente con ella y vi que se me daba tan bien que seguí y seguí. Era como un superpoder. Hubo un día en el que me sentía más yo cuando mentía”, se le escucha decir a la joven interpretada por Georgina Amorós.

Recordemos que el pretencioso personaje llega a las Encinas enfundada con una vida de ensueño, copada de lujos que solo el dinero en grandes cantidades puede otorgar. Sin embargo, la tercera temporada de Élite cerró con la cruda verdad que se esconde tras esos relucientes vestidos de diseñador: la madre de Cayetana trabaja como servicio de limpieza en las lujosas casas que su hija decía ser dueña.

Todas las mentiras se cayeron poco a poco hasta terminar con ‘Caye’ limpiando los pisos de la escuela donde antes pavoneaba su ostentoso nivel socioeconómico.