Rick y Morty: creadores desean realizar una película sobre la serie

Rick y Morty está a pocos días de estrenar su quinta temporada en Netflix. La nueva entrega contará con diez capítulos, y el éxito que tiene entre el público sigue en aumento, tal como lo demuestra el spin off de Los Vindicarores, que producirá Adult Swim en los próximos meses .

Sin embargo, Justin Roiland, Scott Marder y Spencer Grammer desean expandir más el universo de la serie con una película. Marder dejó clara esta posibilidad en una entrevista realizada por el portal Screenrat.

“Sería abrumador, no me sorprendería si llegara a ocurrir algún día. Siento que cada episodio es una película. Me gustaría ver cómo sería una película, siento que comprimimos mucho . Tiene que ser bastante épico”, señaló.

Spencer Grammer, la actriz de doblaje que brinda voz a Summer, indicó que su propuesta sería “una película 3D interactiva”, similar a lo que hizo Netflix con Black Mirror: bandersnatch.

¿De qué trata Rick y Morty?

La comedia sigue al genio científico Rick Sánchez y su tímido nieto Morty a través de aventuras peligrosas por todo el universo. Rick vive con la familia de su hija Beth y constantemente la lleva a ella, a su yerno Jerry, a su nieta Summer y a Morty por viajes intergalácticos.

Rick y Morty temporada 5 - fecha de estreno