Loki: primer episodio habría presentado al villano de Doctor Strange 2

El primer capítulo de Loki se estrenó el miércoles 9 de junio con gran éxito entre los suscriptores de Disney Plus. El episodio estuvo lleno de referencias acerca del Universo Cinematográfico de Marvel, ya que incluso existe una frase que podría haber mencionado al villano de Doctor Strange 2.

La primera entrega de la serie muestra una conversación entre Loki y Mobius. Cuando el hermano de Thor le dice al agente que la existencia de la TVA es una auténtica pesadilla , este le responde: “Ese es otro departamento que con mucho gusto te ayudaré a quemar”.

Nightmare es uno de los villanos más poderosos de Marvel. Foto: Marvel Comics

La cinta dirigida por Sam Raimi aún no cuenta con sinopsis oficial, pero Scott Derrickson, quien iba a encargarse de la película, planeaba añadir a Nightmare (Pesadilla) como el villano principal.

Es probable que Raimi haya cambiado el guion, pero haya mantenido al personaje para que sea el antagonista de Doctor Strange in the multiverse of madness.

Nightmare encaja perfectamente como el enemigo del ‘Hechicero Supremo’, ya que uno de sus poderes es controlar la realidad, haciéndola oscura y terrorífica. Algo similar a lo que hacía Dormammu, el villano de la primera película de Doctor Strange.

¿Cómo y dónde ver la serie Loki?

El estreno de Loki puede verse online en Disney Plus, plataforma de streaming donde podrás encontrar las series y películas de Marvel Studios. Actualmente, la suscripción al mes es de € 8,99 en España y de S/ 25,90 en Perú.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Loki?

Loki tendrá un total de seis episodios, los cuales tendrán una duración de entre 40 a 50 minutos. A diferencia de los otros programas, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, se trata de la primera serie de Marvel Studios para Disney Plus que estrena sus capítulos cada miércoles.