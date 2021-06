Game of thrones: Emilia Clarke habla sobre vaso de Starbucks en escena y el culpable

Game of Thrones es una de las series más importantes en la historia de la pantalla chica. Su nivel de producción, épica historia y gran elenco la convirtieron en todo un referente por la calidad que desprendía en sus capítulos durante sus ocho temporadas.

Como se sabe, la octava entrega no fue del agrado de los fans por la resolución de la historia, pero no fue el único ‘error’ que cometió la producción. En el cuarto capítulo, titulado The last of the Starks, vimos cómo el personaje Daenerys Targaryen estaba en escena en plena discusión y, para asombro de todos, también una taza de café de Starbucks.

“El café con leche que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había pedido un té de hierbas”, dio a conocer HBO cuando el capítulo salió del aire y el error se volvió viral. Por medio de Twitter, Starbucks no tardó en comentar el suceso: “Nos sorprendió que Daenerys Targaryen no haya pedido bebida Dragón”.

Dos años después de dicho episodio, la interprete Emilia Clarke habló con el portal The Skimm y recordó el momento. “Voy a decirlo de nuevo para que conste: no fue un error mío. Y lo digo mirándote, Dan Weiss”, declaró, revelando que la bebida le pertenecía al director de la serie.

Game of thrones - sinopsis oficial

La historia se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay siete reinos. Hay tres líneas argumentales principales: la guerra por el control de Poniente, la creciente amenaza de ‘los otros’ y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada de un antiguo rey.