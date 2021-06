Friends: the reunion rompe récords de audiencia en Reino Unido

Ya han pasado algunas semanas desde que HBO Max estrenó Friends: the reunion, un episodio de casi dos horas de duración que trajo de vuelta a las seis estrellas de la icónica producción noventera. Asimismo, el especial contó con la presencia de Lady Gaga, Reese Whiterspoon, BTS y Justin Bieber. Este homenaje al grupo de amigos más querido de la pantalla chica tuvo un gran impacto no solo en su fiel fanaticada, sino también en las plataformas donde vio la luz.

Según lo detallado por la revista Variety, TVision -proveedor de análisis de televisión- afirmó que Friends: the reunion fue vista por un 29% de los hogares estadounidenses el 27 de mayo (día de su estreno), a través de HBO Max. Con ello, estuvo casi a la par con Wonder Woman 1984. No obstante, las repercusiones de su popularidad no han quedado ahí.

De acuerdo a lo compartido por Screenrant, en el Reino Unido, el especial estuvo disponible el 27 de mayo a las 8 a. m. en Sky. Asimismo, a las 8 p. m. se emitió a través de Sky One. En ese sentido, la propia compañía británica informó que el programa se convirtió en el más visto en la historia de su canal de entretenimiento.

Además, gracias a las 5,3 millones de personas que vieron el título en sus versiones en directo, grabadas y descargadas, Friends: the reunion se convirtió en el más grande de su plataforma (Sky) de los últimos dos años. Con ello, se acerca a los récords de un monstruo televisivo muy reciente como Juego de Tronos, sugiere el citado medio.