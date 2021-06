Falcon and the Winter Soldier: el discurso de Anthony Mackie que no vio la luz

The Falcon and the Winter Soldier legitimó a Sam Wilson como el nuevo Capitán América tras el retiro de Steve Rogers en Avengers: endgame. En un inicio, varios fans no estaban convencidos de que el personaje sea el sucesor, pero esto cambió tras los seis capítulos de la serie.

Durante el evento Drive-In FYC de Marvel Studios, Anthony Mackie contó que tuvo libertad para mejorar a su personaje, pero no todas sus sugerencias vieron la luz. Por ejemplo, ello ocurrió con su monólogo en el capítulo final donde tenía planeado rehacer el eslogan de Donald Trump.

“Una cosa que quería poner al final del monólogo, y fue derribado, era que si vamos a ‘hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande’, tienen que hacerlo los estadounidenses. Y no importa cuál sea su raza, credo, color o sexualidad. Usted es estadounidense. Y eso es lo que creo que captura el nuevo Capitán América”.

Tras esta declaración, el actor recordó el movimiento Black Lives Matter, las protestas y todo lo ocurrido durante 2020. Además, aseguró que muchas personas quieren ver un cambio y “ese monólogo lo resumía de una manera hermosa“.

Anthony Mackie está feliz de que lo acepten como el nuevo Capitán América

Anteriormente, Mackie habló con Bounding Into Comics para reflexionar sobre su acogida como el nuevo Capitán América. Para su sorpresa, no lidió con tantos detractores como cuando Steve Rogers le dio su escudo al final de Avengers: endgame.

“Piensas que tan pronto como le quitas ese escudo al tipo blanco hay mucha gente que va a decir: ‘Oh, te vas a quedar con el escudo solo porque eres un hombre negro, tienes el escudo ahora por eso... ¿Por qué el negro debe tener un escudo?’”, contó.

“Esperaba que fuera un zumbido en internet, pero no lo he recibido ni visto en absoluto. Como ya sabes, es fácil para nosotros mirar las noticias y ver lo que está pasando y decir: ‘Todas las personas son malas, el mundo se irá por el garete’, pero la realidad es que la mayoría de las personas son buenas”, finalizó el actor.