Castlevania: conoce a los protagonistas de la nueva temporada de la serie de Netflix

Castlevania continuará con una nueva temporada. La serie animada de Netflix contará con una nueva entrega para alegría de los fanáticos y el público en general.

El gigante de streaming anunció a través de sus redes sociales que la producción basada en el clásico videojuego tendrá dos nuevos protagonistas.

“El universo de Castlevania se está volviendo más grande. Una nueva serie protagonizada por Richter Belmont (el hijo de Supha y Trevor) y Maria Renard, situada en Francia durante la Revolución francesa, está actualmente en desarrollo ”, señaló.

La fecha de estreno de los nuevos episodios de Castlevania aún no han sido anunciados por Netflix, pero se cree estarán dentro de la plataforma a principios de 2022 .

¿Quién es Richter Belmont y Maria Renald?

Richter Belmont es uno de los personajes más populares de la franquicia de videojuegos y aparece junto a Maria Renard en dos de los títulos más exitosos de la saga: Castlevia: rondo of blood y Castlevania: simphony of the night.

Richter sobresale por encima de todos los anteriores cazadores del clan Belmont. El látigo sagrado legendario es su principal arma, en los videojuegos es de los pocos personajes que hizo que Drácula luche hasta el límite de sus fuerzas.

Por otro lado, Maria Renard es una joven cazavampiros y pariente lejano del clan Belmont. Solo tiene doce años en Castlevania: rondo of blood, pero su edad no es impedimentos para que domine hechizos mágicos, espíritus animales y a cuatro bestias celestiales. En Symphny of the night cuenta con 18 años y ayuda a Alucard a encontrar a Richter, quién se encontraba desaparecido.