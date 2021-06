Aron Piper sobre Élite 4: “Élite stories viene muy bien para cerrar un ciclo”

Élite se ha convertido en el drama adolescente en español del momento. Es un hecho. Su adictiva —y a menudo escandalosa— historia ambientada en un exclusivo colegio privado ha cautivado a quien se considere fan o consumidor casual de las series con grandes niveles de suspenso.

Por ello, cuando Netflix anunció que su exitosa producción tendrá una cuarta y —por ahora— quinta entrega, su legión de seguidores no podía estar más que entusiasmada por ver nuevamente a sus personajes favoritos devuelta en sus característicos uniformes azul y rojo. Ahora estamos a puerta de recibir Élite historias breves, una antesala para el estreno de la esperada cuarta temporada.

En ese sentido, en una reciente entrevista con eCartelera, Aron Piper (Ander en la ficción) nos aproximó a la trama de estos intrigantes capítulos. “Sí que es verdad que en la temporada tres no se cerraba bien, para mi gusto, el tema de la enfermedad y no se le daba un buen desenlace, que es muy normal porque es una serie muy coral y no se pueden cerrar todas las tramas como nos gustaría. Entonces pienso que Élite stories viene muy bien para eso, para cerrar un ciclo”.

Manu Ríos (Patrick) también participó en dicha entrevista, en donde se sinceró acerca del proceso de rodaje. “Ha sido muy complicado por el tema del COVID, de todos los protocolos que, además en una producción así, se siguen muy a rajatabla. Pero lo hemos llevado lo mejor posible y al final ha resultado todo muy positivo”.

En cuanto a la dinámica de los personajes y las relaciones amorosas que experimentan, Piper confesó que si bien la serie incluye una versión un tanto idealista, también explora dichas situaciones con pinceladas de realidad. “Se necesita una madurez y una comunicación. Los celos están ahí. Si están entre dos, imagínate entre tres o más. Pero está bien normalizarlo”.

El póster de la cuarta temporada incluye nuevos rostros y revela los actores que regresan a la intrigante historia. Foto: Netflix

Por su parte, Itzan Escamilla conversó con Los 40 Chile y ofreció unos pequeños adelantos acerca de qué podríamos esperar en Elite 4. “Van a haber muchas tramas distintas. Tampoco hay que desvelar pero van a haber relaciones que no solo forman parte de ellos (los personajes), sino que también incluye al mundo de los adultos, más que nunca, creo. Sí que va a contar la historia de una manera distinta”.