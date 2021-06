Amazon: el cine al streaming

Amazon ha hecho una compra histórica en la historia del cine. La plataforma adquirió Metro Goldwyn Mayer por cerca de 10 mil millones de dólares, según la prensa estadounidense. “MGM tiene casi un siglo de historia cinematográfica y completa el trabajo de Amazon Studios, que se ha concentrado principalmente en la producción de programas televisivos”, señaló el gigante del comercio en línea.

La venta significa el derecho a 4 mil producciones, entre ellas el 50% de la saga James Bond, Rocky y otras míticas como Thelma & Louise y El silencio de los inocentes y 17 mil programas de televisión. Antes de confirmarse la compra –adelantada por The Wall Street Journal a fines de mayo–, los medios del mundo señalaron que esto significaba la inminente “transformación” del cine y la televisión. Actualmente, Amazon ya cuenta con series premiadas, como la ganadora de los premios Emmy ‘El cuento de la criada’ y compite en la temporada de premios con otro gigante del streaming, Netflix. Su más reciente y exitosa serie es ‘Isabel’, basada en la vida de la escritora chilena Isabel Allende. “Más de 200 millones de personas están abonadas a Prime, un servicio que lanzó en febrero de 2011 en Estados Unidos poniéndose como objetivo competir en el mercado donde Netflix era líder y al que recientemente han entrado gigantes como Disney y Paramount”, señala El País.

“El acuerdo me da escalofríos”

Pero la noticia ha generado incertidumbre en un sector del cine. Para John Logan, coguionista de las películas de Bond, Amazon tendrá que “reconocer la singularidad de lo que acaban de adquirir” y no tratarlo como “un contenido o mercancía”.

En su artículo de New York Times titulado ‘Escribí las películas de James Bond y el acuerdo entre Amazon y MGM me da escalofríos’, argumenta que la franquicia no es Marvel ni DC, sino un “negocio nutrido y guiado con cuidado” por la familia Broccoli/Wilson. “Cuando se hace una película, se necesita a un defensor que libre batallas como esas. Barbara Broccoli y Michael Wilson son los defensores de James Bond. Mantienen las presiones corporativas y comerciales a raya y tampoco se dejan motivar por ellas. Las películas de Bond son, en efecto, las más personalizadas y artesanales en las que he trabajado. Por eso son originales, difíciles, excéntricas y especiales. Nunca se crearon con el trasfondo de abogados, contadores y encuestadores de mercadotecnia masiva de comercio electrónico”.

Por eso han tenido libertad para crear sin temer a ser transgresores, agrega. “Sam (Mendes) y yo tuvimos el atrevimiento de anunciar que queríamos hacer esta escena crucial como una seducción homoerótica. Barbara y Michael no necesitaron preguntar a un grupo de espectadores su opinión. No tenían miedo a la controversia. En mi experiencia, no hay muchas grandes películas que puedan funcionar con tanta libertad y alegría ante el riesgo. Ojalá que siga siendo así”.