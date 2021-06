‘Sex and the city: and just like that’: Sarah Jessica Parker revela primeras imágenes

Durante los últimos días, Sarah Jessica Parker nos ha dado pistas sobre el inicio de la producción de And just like that, el esperado renacimiento de Sex and the City. La reconocida actriz ha compartido imágenes enigmáticas del exterior del icónico edificio de apartamentos de Carrie Bradshaw en Greenwich Village. Asimismo, ha revelado que ya se encuentran en la primera lectura de guion.

Sarah Jessica Parker lanza adelantos de And just like that. Foto: Instagram/@sarahjessicaparker

No obstante, Parker ha reabierto el baúl de los recuerdos con un post a través de su cuenta oficial de Instagram, en el cual se muestra junto con sus entrañables compañeras de reparto Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York).

“Juntas de nuevo. Lectura de nuestros primeros episodios al lado de todos los colegas y nuestros nuevos miembros del elenco. Como un helado”, se lee en la mencionada publicación que acumula más de un millón de ‘likes’ hasta el momento.

Cynthia Nixon junto con Sarah Jessica Parker y Kristin Davis, respectivamente. Foto: Instagram/@sarahjessicaparker

Las recientes actualizaciones se producen luego que el reboot fuera anunciado por HBO Max en diciembre de 2020. Asimismo, medios especializados han informado que Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler regresarán para unirse a Chris Noth y John Corbett en el cast.

Por otro lado, se sabe que Kim Cattrall (Samantha Jones) no formará parte de este proyecto. En su lugar, la serie ha añadido a Sara Ramírez, quien interpretará a Che Diaz, una presentadora de podcast queer y no binaria, cuyo sentido del humor, gran corazón y visión progresista de los roles de género la han convertido en una importante figura del entretenimiento.

Además, se sabe que la serie —sin fecha de estreno oficial— tendrá 10 episodios y verá la luz a través de HBO Max.