Esta secuela abarcará la historia 20 años después de que los hermanos Reyes hicieran su vida al lado de las hermanas Elizondo. Y empezará con otro trágico crimen que sacude nuevamente a la familia Reyes, que parece predestinada a sucesos desafortunados.

¿Qué se sabe hasta ahora de Pasión de Gavilanes 2?

Lo que se conoces es que empezará con un crimen que arrastrará nuevamente a la familia Reyes debido a que la posterior investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas protagonistas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia.

¿Qué se sabe del elenco y actores?

Si bien Telemundo no ha confirmado nada sobre el elenco, los actores principales a lo largo de los últimos años al ser preguntados acerca de si les gustaría participar en una secuela de la telenovela han respondido de las más diversas formas.

Mario Cimarro no ha ocultado su deseo de volver a la piel del impulsivo Juan Reyes, pero todavía no ha confirmado. Mientras que su pareja en la ficción, la actriz colombiana Danna García, quien interpretó a Norma Elizondo, aseguró que aún no se cierra su participación en la producción, pues las conversaciones se detuvieron hace un tiempo y no se han retomado.

Por su parte Paola Rey, quien dio vida a Jimena Elizondo, y Juan Alfonso Baptista, Óscar Reyes, si han confirmado su participación en esta segunda parte.

Sin embargo, no todos sus protagonistas están dispuestos a participar en la esperada secuela. La actriz colombiana Natasha Klauss, quien encarnó a Sarita Elizondo, expresó en su momento lo siguiente: “Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de Gavilanes 2, no sé, por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero sería difícil”.

Respecto al actor que le dio vida a Franco Reyes, Michel Brown, es un hecho que no ha aceptado la propuesta que se le hizo. Brown declaró en su momento: “A mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”.

¿Ya hay fecha de estreno de Pasión de Gavilanes 2?

Telemundo informó que la segunda parte de la exitosa telenovela estará al aire, posiblemente, entre fines de 2021 y principios de 2022.

¿Dónde se podrá ver Pasión de Gavilanes 2?

La nueva temporada irá por la cadena Telemundo, aún sin fecha de estreno.

¿Dónde puedo ver los capítulos completos de Pasión de Gavilanes?

Para que la espera no se haga tan larga, se puede ver la primera temporada completa de la telenovela (188 capítulos) en la plataforma de streaming Netflix.