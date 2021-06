Netflix: Paola Nuñez se une a nuevo live action de Resident evil

Durante los últimos días, Netflix ha ofrecido distintas actualizaciones en lo que respecta a su contenido. En ese sentido, tenemos recientes novedades como la renovación de Shadow and bone para una segunda temporada, el nuevo adelanto de The Cuphead show, el lanzamiento del tráiler oficial de Masters of the universe: revelation con He-Man, entre otros.

No obstante, estos proyectos no serían los únicos que formarán parte de la plataforma. A través de su cuenta oficial en Twitter, Netflix Geeked reveló el cast oficial de su nueva adaptación live-action de Resident evil. “Me moría por anunciar esto. Prepárate para entrar en New Raccoon City”, se lee en el mencionado post.

El elenco estará formado por Lance Reddick (Charon en John Wick), Ella Balinska (Jane Kano en Los ángeles de Charlie), Tamara Smart (Kelly Ferguson en A babysitter’s guide to Monster gunting), Siena Agudong (Reina Carvajal en Upside-down Magic), Adeline Rudolph (Agatha en The chilling adventures of Sabrina) y la actriz mexicana Paola Nuñez (Rita en Bad boys for life).

Paola Nuñez formará parte del cast de Resident evil, el nuevo live-action series de Netflix. Foto: Twitter/@NetflixGeeked

Según lo compartido por Netflix, la trama de Resident evil constará de dos líneas de tiempo. La primera nos aproxima a las hermanas de 14 años Jade y Billie Wesker luego de mudarse a Raccoon City, mientras que la segunda línea temporal salta a una década en el futuro donde solo quedan 15 millones de personas en la Tierra.

Por otro lado, medios especializados han confirmado que Bronwen Hughes será la encargada de dirigir los dos primeros episodios de la serie, quien -por cierto- es reconocida por haber formado parte de exitosas producciones como The walking dead, Breaking bad, The good doctor, entre otras. Asimismo, Andrew Dabb -ampliamente reconocido por su trabajo en Supernatural- será el showrunner y guionista del título.

¿Quién es Paola Nuñez?

Nacida en Baja California, México, la actriz de 43 años saltó a la fama internacional por su papel de Bárbara ‘Barbie’ Bazterrica en Pasiones prohibidas. No obstante, también cuenta con destacadas participaciones en otras telenovelas como Las Juanas, Pasión morena, Destino, Mientras haya vida, Reina de corazones, entre otras. Asimismo, fue un personaje recurrente en La reina del sur 2, donde interpretó a Manuela Cortés.