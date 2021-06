Festival Tribeca: cine latino en Nueva York

El festival de cine impulsado por Robert De Niro se desarrolla en las calles de Estados Unidos con funciones al aire libre. La edición 20 de Tribeca busca “reconstruir” parte de la industria afectada por la pandemia. A Nueva York llegaron Sharon Stone, Patricia Arquette, Elijah Wood, entre otros, como miembros del jurado.

“Es una misión similar y mantenemos la tradición de por qué se inició el festival en primer lugar”, dijo De Niro en una entrevista. “El año pasado hicimos un festival virtual por lo mal que estaba la situación. Este año estamos resurgiendo de él, saliendo de él y dando el siguiente paso”.

La edición abrió como un homenaje a la cultura latina, con la adaptación de Jon M. Chu al musical del dramaturgo y actor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda In the Heights (En el barrio). “Este es el show de Broadway que me dio esperanza para seguir actuando y que me ha inspirado en mi carrera y en mi vida, y poder ser parte de ello es un regalo”, sostuvo en la premiere el actor Anthony Ramos, citado por La Vanguardia de México. El evento se realizó en el United Palace, ubicado en el mismo barrio en el que tiene lugar la historia de inmigrantes.

Latinos. Adaptación del musical de Broadway.

La programación completa del festival se está desarrollando en cinco distritos de Nueva York y con funciones online hasta el 20 de junio.

“Nuestra misión desde el primer año hasta hoy es sacar a las personas de sus hogares”, agregó Jane Rosenthal, una de las fundadoras de Tribeca. “Originalmente se trataba de traer de regreso al centro a personas que tenían miedo de venir allí o personas que tenían miedo de venir a Nueva York. Esta vez, se trata de crear nuevos rituales ahora que podemos reunirnos y disfrutar de las cosas de nuevo”.

En la parte documental también hay presencia latina con Primera, el largometraje sobre las protestas que sacudieron Chile en el 2019. “Las imágenes de ese estallido social dominan el filme dirigido por Vee Bravo. Las protestas de estudiantes contra un alza en el pasaje del subterráneo, miles de manifestantes acabaron exigiendo un mejor sistema de salud, educación, pensiones y salarios”, señala Chicago Tribune. “Es un honor representar a muchos de los heridos que hubo en la revuelta del 2019 porque son muchos, muchos”, dijo a AP Camila Miranda, una de las entrevistadas para la cinta.

El codirector del documental Allen v. Farrow, que revivió la acusación contra Woody Allen por abuso sexual, Kirby Dick, se encuentra entre el jurado que decidirá cuál es la mejor cinta en la categoría documentales.