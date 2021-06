El conjuro: La llorona ya no forma parte de la franquicia de terror The conjuring

Cuando La maldición de la llorona llegó los cines en 2019, el público vio una inquietante aventura inspirada en la mítica figura popular. Con una escena impactante, donde vimos el personaje del Padre Pérez y referencias a la muñeca Annabelle, fanáticos confirmaron que su trama estaba conectada a la de El conjuro.

Pero, para disgusto de los espectadores, esta relación ha quedado sin efecto. El director de la cinta, Michael Chaves, quien ahora tiene a su cargo El diablo me obligó a hacerlo, detalló que si bien hay cierta conexión entre saga y película, La llorona no es parte de la franquicia de terror.

“ La razón es muy simple, el filme no está incluida en The conjuring porque se hizo sin los productores originales del universo de terror. Técnicamente no puede ser aceptada. Originalmente, se suponía que debía haber una historia para el padre Pérez y hacer que Annabelle brillara en la cinta. El plan era meterlos y que luego los fans dijeran: ‘¡Dios mío, están conectados!’, pero al final no sucedió. No es correcto hacer un spin off sin el equipo completo“, detalló Chaves al portal Dread central.

El cineasta se unió oficialmente a El conjuro tras dirigir The devil made me do it, la cual ya está disponible en salas de cine y en HBO Max. Su estreno en el streaming para Latinoamérica será el próximo 29 de junio.

El conjuro: orden cronológico para ver el universo Warren