Betty, la fea: Kepa Amuchastegui explica por qué nunca vio la famosa telenovela

En octubre de 1999, hace ya más de dos décadas, a la televisión llegó una trama que con el tiempo ganaría mucha popularidad en América Latina: Betty, la fea. El contenido de esta producción atrajo al público, el cual hasta hoy sigue al pendiente de su historia.

En ese sentido, quienes también han ganado fama con el paso de los años son sus actores. Con cada uno compartiendo con sus seguidores fotos, videos e información sobre sus carreras en redes sociales, quien hace lo propio es Kepa Amuchastegui, actor que en Yo soy Betty, la fea dio vida a Roberto Mendoza.

El reconocido intérprete bogotano viene haciendo noticia entre los fanáticos de la telenovela luego de publicar un video en su canal de YouTube, donde confiesa que él no ha visto la popular producción colombiana.

“Sé que esta afirmación de no haber visto jamás Betty, la fea va a causar extrañez y hasta decepción en algunos de mis fieles seguidores, pero es cierto, qué le vamos a hacer. La verdad es que nunca me ha gustado verme actuar, me detesto cuando me veo, no me gusto, me da vergüenza ”, comentó.

“Nunca quedo satisfecho con lo que he hecho ni actuando, ni dirigiendo, ni escribiendo, es por eso, creo, que tengo no pocos proyectos de obras de teatro, series y telenovelas archivados en mi computador sin atreverme a mostrárselos a nadie porque considero que no son todavía lo suficientemente buenos. Tengo que seguir trabajando en ellos para perfeccionarlos ”, agregó.

El despegue de Betty, la fea en Netflix

En el 2019, el servicio de streaming anunció la incorporación de la telenovela colombiana a su catálogo. Esto no solo gustó a sus fanáticos, sino provocó que hasta hoy, la ficción creada por Fernando Gaitán sea una de las historias más vistas en Latinoamérica. En Perú, está en el top 10 de películas y series más vistas en Netflix.