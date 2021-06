Star Wars: Ewan Mcgregor regresó como Obi-Wan gracias a The mandalorian

Dieciséis años después de Star Wars III: la venganza de los sith, Ewan McGregor regresará en su papel como maestro jedi en la serie Obi-Wan. La ficción finalmente explicará qué pasó con el personaje tras los eventos ocurridos en la tercera entrega y los fans no podrían estar más emocionados.

La trama del show aún se mantiene en secreto, pero se reveló que contará las aventuras inéditas del querido jedi y, simultáneamente, las primeras andanzas de Darth Vader interpretado por Hayden Christensen. Sin duda, una oportunidad imperdible para los fans de la franquicia.

En conversación con Pedro Pascal para Variety, McGregor explicó que su pasión por Star Wars regresó gracias a The mandalorian. Asimismo, no escatimó en halagos por el cuidadoso uso de efectos prácticos que ayudaron a crear un ambiente más auténtico en el set.

“The mandalorian me devolvió al mundo de Star Wars de una manera que no esperaba. Me asombró lo mucho que lo amaba (...) Estoy emocionado porque siento que todo es posible ahora”, explicó al medio especializado.

Obi-Wan está listo para conquistar Disney Plus. Foto: Disney / Lucasfilm

“Es un universo de posibilidades, de verdad. Tenemos las películas originales y la naturaleza de estas, pero me encanta, ustedes lo llevaran [con The mandalorian] en esta dirección diferente, en un tono ligeramente distinto aunque en el mismo mundo”, finalizó.

¿De qué trata The mandalorian?

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la ficción sigue los pasos de Mando, un cazarrecompensas que pertenece a la legendaria tribu de los Mandalorian, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.