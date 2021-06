Loki y la conexión con WandaVision en el primer capítulo

Loki, la nueva serie de Disney Plus, estrenó su primer capítulo y miles de personas desean saber más acerca de las curiosidades o conexiones con otras series y películas que dejó la ficción.

Entre las más comentadas se encuentra el enlace que tiene la primera entrega de la serie con WandaVision, la primera producción de Marvel Studios en Disney Plus.

Esto ocurre cuando Loki llega a la sala de espera de la TVA y observa un video que explica qué es la Agencia de Variación Temporal y cuál es su propósito.

Durante el video, la Señorita Minutos explica que cuando una variante genera una nueva línea del tiempo, se crea un evento Nexus y que si no es controlada puede “conducir a la locura” .

Esta escena se conecta directamente con la serie de la Bruja Escarlata, para ser precisos en su séptimo capítulo en donde se presenta el anuncio de los antidepresivos Nexus .

Por otro lado, el que la Señorita Minutos hable sobre la locura que genera un Nexus es una clara referencia a la próxima película de Marvel Studios, Doctor Strange en el multiverso de la locura.

¿Cómo y dónde ver la serie Loki?

El estreno de Loki puede verse online en Disney Plus, plataforma de streaming donde podrás encontrar las series y películas de Marvel Studios. Actualmente, la suscripción al mes es de 8,99 € en España y de S/ 25,90 en Perú.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Loki?

Loki tendrá un total de seis episodios, los cuales tendrán una duración de entre 40 a 50 minutos. A diferencia de los otros programas, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, se trata de la primera serie de Marvel Studios para Disney Plus que estrena sus capítulos cada miércoles.