Spirit: el indomable, protagonizada por Andrea Legarreta y su familia, se estrena en México

Fue en 2002 cuando Dreamworks nos presentó a Spirit: Stallion of the Cimarron, una película de animación que contaba la historia de un caballo rebelde en su camino a convertirse en líder de su tropilla. Su inspirador mensaje -sin duda- quedó marcado en el recuerdo de millones de niños alrededor del mundo.

Ahora, casi veinte años después, el imponente semental regresa para una nueva aventura en Spirit: el indomable, largometraje que se estrena el jueves 10 de junio en México.

El cast de voz de la cinta en español está formado por Andrea Legarreta y su esposo Erik Rubín, junto a sus hijas, Mia y Nina. Asimismo, Eiza González también figura como parte del elenco, tanto para su versión en inglés como para su doblaje en nuestro idioma.

En una reciente entrevista con el programa Hoy, la familia Rubín-Legarreta dio a conocer su perspectiva en torno al legado de la obra cinematográfica. “Es una película divina. Un mensaje hermoso. Deja varias enseñanzas. (…) Estos personajes son muy diferentes, no son los típicos personajes principales, tienen muchas cualidades muy bonitas y también son muy humanos”, afirmó Mía Rubín (Lucky Prescott), hija mayor del matrimonio.

En cuanto a su estreno, Andrea Legarreta (Tía Cora) reflexionó -en una entrevista con El Universal- sobre Spirit como una buena oportunidad para retomar la emoción que transmite un proyecto en la pantalla grande. “El cine nos has movido, nos ha llenado de alegría, horror, susto. El que jueguen con tus emociones me parece maravilloso. Ahora, saber que va a ser de las primeras películas en donde la gente va a volver al cine, me fascina”.

¿De qué trata Spirit?

Lucky Prescott debe afrontar un gran cambio cuando deja su vida en la gran ciudad atrás y se muda a una pequeña localidad fronteriza. No obstante, todo da un giro de 180° cuando conoce a un caballo salvaje a quien nombra Spirit y con el que forma un gran vínculo de amistad.

Sin embargo, la manada del semental es capturada por un grupo de cuatreros. Ante ello, la obstinada joven -con el apoyo de sus amigos y sus caballos- emprenden una épica aventura para liberarlos.