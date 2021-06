She-Hulk: Jameela Jamil interpretará a Titania, la villana de la serie

No hace mucho tiempo se filtraron imágenes relacionadas al rodaje de She-Hulk. En ellas pudimos ver a Mark Ruffalo en un traje de captura de movimiento desde lo que sería el set de filmación del próximo proyecto de Disney Plus. Desde ese momento, no hemos recibido otra noticia o algún detalle acerca de la serie.

Imágenes muestran a Mark Ruffalo en un traje de captura de movimiento. Foto: Twitter/@bigscreenleaks

No obstante, aparecieron nuevos reportes. Según Variety, la actriz Jameela Jamil ha sido elegida para dar vida a Titania, la villana en She-Hulk. De ese modo, ella se uniría al reparto formado por Renée Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga, Tim Roth y Mark Ruffalo, quien retoma su papel de Hulk.

En cuanto al papel protagónico, distintos medios internacionales han informado que Tatiana Maslany interpretará a Jennifer Walters.

¿Quién es Jameela Jamil?

De orígenes pakistaníes e indios, Jameela Jamil nació en Londres, Inglaterra. Su carrera se inició en el mundo del entretenimiento como una promesa del modelaje, luego hizo un salto a la actuación en donde cimentó sus futuros pasos.

Si bien la actriz de 35 años es principalmente conocida por interpretar a Tahani Al-Jamil en The Good place, la otrora presentadora de radio y televisión también es acreditada en distintas producciones de la pantalla chica como American dad!, Camp confessions y How to build a girl.

¿De qué trata She-Hulk?

De acuerdo a lo compartido por Variety, la serie está enfocada en la abogada Jennifer Walters, prima de Bruce Banner que hereda los poderes de Hulk luego de una transfusión sanguínea. No obstante, a diferencia de él, ella mantiene el control de su personalidad, inteligencia y emociones.

Por otro lado, el portal web ha comunicado que Kat Coiro será la directora y productora ejecutiva de la adaptación. Asimismo, Jessica Gao será la showrunner, productora ejecutiva y escritora.