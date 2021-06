Aquaman 2: James Wan revela título oficial de la esperada secuela

Cuando la primera película de Aquaman llegó a los cines en el 2018, significó una gran adaptación no solo para los fans, sino que también para los realizadores. La cinta generó, además de críticas positivas, una recaudación aproximada de 1.100 millones de dólares a nivel mundial.

Este hecho motivó a Warner Bros. y a DC Films, para poner manos a la obra en una segunda entrega. En ese sentido, James Wan fue anunciado para retomar la silla del director en esta nueva historia del superhéroe interpretado por Jason Momoa, aunque aún no teníamos un nombre para esta continuación.

Ahora las cosas han cambiado y el propio Wan ha usado su cuenta oficial de Instagram para darnos una nueva actualización. La cinta obtuvo su título oficial: Aquaman y el reino perdido. Con ello, no tendríamos que esperar mucho tiempo para obtener nuevas noticias acerca del largometraje.

James Wan, director de la cinta, ha compartido la noticia a través de sus redes sociales. Foto: Instagram/@creepypuppet

Por lo pronto, no se brindaron mayores detalles de su trama o qué vendrá para Arthur Curry. No obstante, medios especializados han adelantado que, además de Momoa en el protagónico, el cast de la cinta incluye a Patrick Wilson (King Orm), Amber Heard (Mera), Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta) y Dolph Lundgren (King Nereus).

Asimismo, The Hollywood Reporter ha confirmado que el filme tiene programado su estreno para el 16 de diciembre de 2022.

Por otro lado, el citado medio ha dado a conocer los próximos proyectos para Warner Bros. y DC Films, los cuales refieren a los títulos The Batman (4 de marzo de 2022), The Flash (4 de noviembre de 2022), Black Adam (29 de julio de 2022) Shazam! Fury of the gods (2 de junio de 2023). Por su parte, Blue Beetle, Batgirl, Supergirl, Green Lantern corps, Static shock y Wonder Woman 3 también están en marcha.