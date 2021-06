Loki: la serie será muy importante para futuro de Marvel, confirma Kevin Feige

Loki burló a la muerte en Avengers: endgame para regresar por todo lo alto con su serie propia a través de Disney Plus el último 8 de junio. Luego de una larga espera, los fans ya pudieron ver el primer episodio de la historia protagonizada por Tom Hiddleston.

La espera por su lanzamiento ha sido larga, pero los episodios semanales prometen que valdrá la pena. Asimismo, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, habló sobre la relevancia del programa para el MCU.

“Es tremendamente importante. Quizás tenga más impacto en el MCU que cualquiera de los programas hasta ahora. Lo que todo el mundo pensaba sobre WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier es aún más cierto para Loki”, declaró para Empire.

Anteriormente, Feige señaló que cada programa en el que trabajaba significaría cambios creativos para Marvel Studios, el MCU y la televisión. En este caso afirmó que será ”intrigantemente diferente” al tratarse de un thriller criminal.

Loki llega a Disney Plus para convertirse en el nuevo éxito de Marvel Studios. Foto: Marvel Studios

Loki - sinopsis oficial

En esta ocasión, Loki será un viajero del tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad, pero sus planes se verán amenazados por la Agencia de Variación Temporal, que lo recluta para que sea uno de sus agentes. Si bien deberá revivir sus errores del pasado, al parecer y como para no perder la costumbre, se saldrá con la suya.