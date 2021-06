Loki regresó al UCM para quedarse. La nueva serie de Marvel Studios protagonizada por Tom Hiddleston estrenó su primer episodio en Disney Plus y dejó contento a más de un fanático.

La historia comienza después de que Loki es apresado por los Vengadores en 2012, para luego conectarse con la escena de la huida, gracias al Teseracto, en Avengers: endgame.

Es así que el villano se transporta a un desierto, en donde es capturado por un grupo de agentes de la Autoridad de Variación Temporal que lo llevan a la agencia interdimensional para ser juzgado por sus crímenes.

La TDA en el UCM

La manera como presenta Marvel Studios a Autoridad de Variación Temporal (TDA) es brillante. Es una clara parodia a la burocracia norteamericana. La TDA cuenta con toques retro en sus instalaciones, como los artefactos o muebles que usan, claramente inspirados en la década de los 50 y 60.

Además, se aplaude la manera que tiene Marvel para hilar sus historias sin que se vean forzadas. En este sentido, Kevin Feige planea de manera milimétrica el universo que creó desde el estreno de Iron Man en 2008 para que los futuros proyectos cinematográficos y televisivos calcen a la perfección, tal como ocurre con Loki.

Está claro que la TDA no solo jugará un papel importante en la serie, sino que también lo hará en la fase 4 del UCM. Sobre todo en la película Doctor Strange in the multiverse of madness.

La TVA llegó al UCM para quedarse. Foto: Marvel Studios

Mobius M. Mobius, un personaje sin importancia en los cómics que resalta en la serie

Marvel Studios es experta en hacer que personajes sin relevancia o genéricos en los cómics luzcan y jueguen un papel importante en pantalla. Ocurrió con Yondu, los propios Guardianes de la Galaxia y Viuda Negra, quienes tenían participaciones secundarias o estaban en la sombra de los héroes más importantes de la ‘Casa de las ideas’.

El cine y la televisión sirven como ventana para que estos héroes o villanos se hagan conocidos y los fanáticos y neófitos quieran conocerlos más a fondo. Esto ocurre con Mobius M. Mobius, interpretado por Owen Wilson, quien es el segundo protagonista de la serie .

Mobius solo tiene apariciones esporádicas en las historietas, sin ninguna relevancia. Pero en Loki juega un papel importante al rescatar al hermano de Thor y mostrarle que no es un ser omnipotente como creía. Esta revelación hace que la evolución que tuvo el personaje durante nueve años se resuma en un solo episodio.

El Loki déspota y nada empático deja de serlo al ver cómo es su vida durante toda la Saga del infinito, gracias a un aparato proporcionado por Mobius. Está claro que el agente jugará un papel importante en el UCM, ya que aún no se sabe si es un héroe o villano.

Mobius (Owen Wilson) y Loki (Tom Hiddleston). Foto: captura de YouTube

No todo es bueno en el primer episodio

A pesar de tener un buen inicio, existen fallos en la primera entrega. Loki continúa con el humor predecible del UCM, algo que deberían cambiar en el futuro . La escena del protagonista cuando amenaza al trabajador para que le entregue el Teseracto no es creíble.

Son esos momentos en que Marvel Studios agrega un momento ‘gracioso’ a una secuencia para forzar que el espectador esboce una sonrisa, situación que magulla parte de la trama del primer episodio.

Esperemos que estos momentos no sean algo común en los cinco capítulos restantes de la serie. Una buena historia podría desestabilizarse debido a momentos forzados, aunque no creo que llegue al nivel de Thor: Ragnarok.

La escena que desestabilizó el primer episodio. Foto: Marvel Studios

Conclusiones

El primer episodio de Loki tuvo fallas, pero estas fueron imperceptibles gracias a su historia, los guiños hacia la película Avengers y momentos claves de la Saga del infinito. La serie es un cambio de ambientación y tono entre las tres producciones de Marvel presentadas en Disney Plus .

En WandaVision vimos una falsa Sitcom con toques de suspenso y drama, mientras que Falcon and the Winter Soldier era una historia de acción que se veía como una película dividida en episodios.

En la serie de Loki tendremos una aventura en cada capítulo con dosis de comedia, que espero no sean excesivas, y una gran pareja de protagonistas que desvelarán detalles acerca del multiverso y sus consecuencias. Algo que esperan los fanáticos de Marvel con ansias.

