Loki, capítulo 1, resumen: el villano conoce la Autoridad de Variación Temporal

Loki llegó a Disney Plus. Después del estreno de WandaVision y Falcon and the Winter Soldier, se lanzó la tercera serie exclusiva de Marvel Studios para la plataforma de streaming.

El primer episodio sirve para introducir a la Autoridad de Variación Temporal, la agencia fundada por los Guardianes del Tiempo y que controla las diversas líneas temporales creadas por error.

Advertencia de spoilers.

Recordamos Avengers y el escape de Nueva York

El capítulo, titulado Un glorioso propósito, comienza momentos después de la fuga de Loki en Avengers: endgame. Es así que el antihéroe se transporta al desierto de Gobi gracias al Teseracto, pero es interceptado por los agentes de la Autoridad de Variación Temporal. Estos lo someten rápidamente y lo llevan a la agencia para que sea juzgado.

Loki en Avengers de 2012. Foto: Marvel Studios

La Autoridad de Variación Temporal

Loki es guiado a través de la AVT, en donde un video didáctico le revela que miles de años atrás se libró una guerra multiversal que casi destruyó la realidad. Es así que los tres Guardianes del Tiempo organizaron a todos los seres del universo en una única línea de tiempo.

Cualquier persona o criatura que salga de esta creará un evento nexus, que es una línea del tiempo que podría descontrolarse. En ese caso, los agentes de la AVT arrestan al delincuente, al que llaman variante, y restablecen la ruta original del tiempo eliminando la nueva realidad.

La Autoridad de Variación Temporal. Foto: Marvel Studios

Mobius se presenta ante Loki

Después de que Mobius salva a Loki de ser eliminado al ser culpable de alterar la realidad, el agente le revela su archivo de la línea de tiempo original. En ese momento, el hermano de Thor ve que es responsable de la muerte de su madre adoptiva Frigga .

Luego, puede ver los últimos momentos de su padre adoptivo Odin, y como se amista con Thor. Por último, aprecia como Thanos lo asesina en Avengers: endgame. Después de esta revelación, y de un intento fallido de escape, Mobius le comenta al antihéroe que lo necesita para capturar a una variante que está asesinando a los agentes de la AVT.

Mobius (Owen Wilson) y Loki (Tom Hiddleston). Foto: Marvel Studios

El villano de la serie es el propio Loki

El villano, quien también es una variante de Loki, viajó a Francia en 1549 y a Oklahoma 1858. En el último punto, uno de los agentes de la AVT se percata que hay petróleo y cree que alguien usó una máquina del tiempo para viajar al pasado y hacerse millonario. Sin embargo, caen en una trampa y son consumidos por el fuego, el episodio termina al mostrar la sombra del antagonista de la serie.