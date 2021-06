El lanzamiento de HBO Max será simultáneo en 39 países de América Latina y el Caribe, incluyendo Perú. Con ello, Warner Media busca reunir los contenidos más populares de HBO, Warner Bros New Line, DC, CNN, TNT, TBS, TruTV y Adult Swim (para adultos), así como Cartoon Network y Looney Tunes Cartoons (para el público infantil).

La plataforma de streaming estará disponible en Latinoamérica a partir del 29 de junio.

Plan estándar :

Plan móvil:

La plataforma ofrece, a través de su página web, la posibilidad de suscribirse durante un mes, tres meses y un año. Estas opciones están disponibles para Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, México, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala. Los paquetes de tres meses y un año ofrecen descuentos en relación con la afiliación mensual.

Precio para Perú

Plan Móvil: S/19,90 (mensual)

Plan Estándar: S/ 29,90 (mensual)

Una vez descargada la app de HBO Max, los usuarios podrán explorar libremente la oferta de contenido como un paso previo a la suscripción. El periodo de prueba disponible durará 7 días en todos los planes.

El catálogo gratuito que se ofrecerá será “curado por un equipo especializado de HBO Max para atender los gustos en cada mercado local”, según informó Dionne Bermúdez, responsable del producto en Latinoamérica.

Contenido con estrenos y títulos que son tendencia en la plataforma serán parte de esta fase de descubrimiento que se llama “zona de degustación”, en la que principalmente se destacará una selección de primeros episodios de series y documentales para ver gratis.

Para poder disfrutar de este nuevo servicio lo único que debes tener es acceso a internet y un dispositivo electrónico: televisión Smart TV, smarphone, iphone, tablet o laptop.

Para todos aquellos que están suscritos directamente con el servicio de HBO Go, así como los que cuentan con el paquete HBO por medio de un servidor de cable, obtendrán acceso instantáneo a la nueva plataforma.

En caso de que seas cliente nuevo, lo único que debes hacer es ir a la Play Store o App Store para descargar la aplicación. Una vez dentro llenas tus datos personales y los métodos de pago y listo, ya podrás disfrutar de toda la programación.

Series originales HBO: Los sopranos, Game of thrones, Sex and the city, Euphoria, Watchmen y House of the dragon.

Series clásicas: Friends y The big bang theory.

Estrenos de Warner Bros 2021: (llegarán a América Latina 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine) En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadros suicida, Dune y The conjuring: the devil made me do it.

Otras películas ya estrenas en Warnes Bros: Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, y Godzilla vs. Kong.

Franquicias: Harry Potter, El señor de los anillos y Matrix.

Clásicas del cine: El mago de oz, Casablanca, Cantando bajo la lluvia y Ciudadano Kane.

Universo DC: Liga de la Justicia, Mujer Maravilla 1948, Guasón, Superman & Lois, Doom Patrol, entre otros.

Estrenos exclusivos: The flight attendant, Generation, Raised by wolves, Sand just like that y Reboot de gossip girl.

Realities y documentales: Selena + Chef, Legendary, Nicki Minaj y Friends: the reunion.

Contenido familiar: Plaza Sésamo, Las chicas super poderosas, Hora de aventura: tierra lejanas, Los jóvenes titanes en acción, Scooby Doo, Pam Patrol: patrulla de cachorros, Sustos ocultos de Frankelda, El increíble mundo de Gumballben 10.

Producciones latinas nuevas: Pop divas, PCC poder secreto, Jornada astral, The cut, Las bravas y Amarres.

Producciones latinas ya estrenas: Capadocia, Sr. Ávila, El jardín de bronce, Epitafios y Un gallo para Esculapio.