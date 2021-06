John Wick 4: Bill Skarsgard se uniría a Keanu Reeves en esperada secuela

A lo largo de las últimas semanas los fans de John Wick han recibido distintas actualizaciones respecto a la cuarta película de la franquicia. En ese sentido, ya se ha confirmado la integración de Donnie Yen, Shamier Anderson y Rina Sawayama al reparto de la esperada entrega. No obstante, las noticias estarían por tomar un rumbo distinto hacia la incertidumbre.

Según lo detallado por el portal especializado Collider, Bill Skarsgard estaría en conversaciones con Lionsgate para ser incluido en John Wick 4. De cerrarse un acuerdo entre ambas partes, podríamos ver a la estrella de It como parte del universo protagonizado por Keanu Reeves.

Por lo pronto, su integración al cast es tan solo una probabilidad que nos mantiene en ascuas, al igual que otros detalles del largometraje. Si bien no se sabe qué personajes interpretarán los actores mencionados anteriormente, Deadline afirmó que Yen dará vida a un viejo amigo de Wick y su papel tendría origines similares a los del exasesino a sueldo. De hecho, se desliza la posibilidad de que lo ayude a eliminar a sus adversarios.

Por otro lado, Collider ha compartido que Chad Stahelski será el director del proyecto y trabajará sobre un guion escrito por Shay Hantten y Michael Finch. Ellos estarán acompañados de Basil Iwanky, Erica Lee y Stahelski como productores; mientras que Louise Rosner y el propio Reeves estarán a la cabeza de la producción ejecutiva.

Asimismo, ha trascendido que el rodaje iniciará durante la segunda mitad del año en Francia, Alemania y Japón.

Trayectoria de Bill Skarsgard en el cine

El nombre del actor sueco de 30 años es principalmente conocido por las películas de It, donde encarnó al payaso Pennywise. No obstante, Skarsgard ha formado parte de distintas cintas como Deadpool 2, Anna Karenina, The devil all the time, entre otras.